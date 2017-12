Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Die TV-Premiere ab 11. Dezember, 12 Episoden, immer montags ab 20.15 Uhr eine Doppelfolge - Staffel fünf wahlweise auf Deutsch oder im Original - alle Staffeln auch auf Sky Box Sets über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket - Der US-Quotenhit der Top-Serienschmiede Showtime mit Kritikerliebling Liev Schreiber in der Hauptrolle - Gaststar der neuen Staffel: Oscar-Preisträgerin Susan Sarandon ("Dead Man Walking")



Während die Sonne über Los Angeles strahlt, beseitigt Ray Donovan (Liev Schreiber) im Schatten Hollywoods die Probleme seiner Celebrity-Klienten. In der fünften Staffel des Crime-Drama-Hits muss der kompromisslose Troubleshooter eine Schauspielerin beschützen - und trifft auf Susan Sarandon als kaltblütige Filmmogulin. Die zwölf neuen Episoden sind wahlweise im Original sowie auf Deutsch immer montags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen und parallel auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand abrufbar. Auch die vorherigen Staffeln sind auf Sky Box Sets über die zuletzt genannten Abrufdienste verfügbar.



Über "Ray Donovan":



Seit dem Finale der vierten Staffel ist einige Zeit vergangen. Ray trauert um seine Frau, aber was genau mit Abby (Paula Malcomson) passiert ist, liegt im Dunkeln. Tochter Bridget lebt nun in New York, Sohn Conor besucht eine Militärschule. Ray ist in die Wohnung seines Vaters Mickey (Jon Voight) gezogen, der an einem Drehbuch schreibt und die sonstige Zeit seinen Hund spazieren führt. Zu Rays neuen Klienten gehört Medienmogulin Samantha Winslow (Susan Sarandon), die Schwierigkeiten mit ihren bisherigen Problemlösern hat. Gleichzeitig sucht die junge Schauspielerin Natalie James (Lili Simmons) Schutz bei Ray. Ihr durchgedrehter Ehemann (Rhys Coiro) hat Nacktfotos von ihr veröffentlicht, will gewaltsam die Scheidung verhindern.



Vaterdrama und Gangsterserie zugleich: hervorragend gespielt und exzellent besetzt, bietet "Ray Donovan" einen beunruhigenden Blick hinter die Kulissen Hollywoods und ist immer noch eine der derzeit interessantesten TV-Dramaserien. Von der Kritik gefeiert, wurde die "Showtime"-Produktion gleich zum Start als "aufregendste neue Serie" mit dem Critics' Choice Television Award ausgezeichnet. Hauptdarsteller Liev Schreiber ("X-Men Origins: Wolverine") verkörpert mit Ray Donovan die vielschichtigste Figur seiner Karriere. So ist es kein Wunder, dass er regelmäßig für einen Golden Globe und Emmy Award nominiert wird. Doch anders als sein Serien-Vater und Gegenspieler Jon Voight, der 2014 den Golden Globe gewann, blieb Liev der große Triumpf bislang versagt. Mit dem Start der fünften Staffel übernahm Regisseur David Hollander das Zepter als Showrunner und brachte frischen Wind in die Handlung der Serie.



Ausstrahlungstermine:



Staffel fünf ab 11.12.2017 in Doppelfolgen immer montags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD, wahlweise im Original oder auf Deutsch. Parallel dazu auch auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand abrufbar. Die Staffeln eins bis vier sind ab dem 11.12.2017 um 23.00 Uhr komplett auf Sky Box Sets über Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand verfügbar. Facts: Originaltitel: "Ray Donovan", 5. Staffel, 12 Episoden, je ca. 55 Minuten, USA 2017. Regie: David Hollander, John R. Dahl, Tucker Gates u. a. Produzenten: Mark Gordon, Bryan Zuriff, Ann Bidermann. Showrunner: David Hollander. Darsteller: Liev Schreiber, Paula Malcomson, Eddie Marsan, Dash Mihok, Jon Voight, Steven Bauer, Katherine Moennig, Susan Sarandon



Über Sky Atlantic HD:



Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under - Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions" oder "Twin Peaks", sowie ausgewählte Produktionen wie "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig und auf Abruf über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.



Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowie auf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.



Über Sky Deutschland:



Mit über 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: September 2017).



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Kontakt für Medien: Sebastian Bütow External Communications Tel: 089/9958 6868 sebastian.buetow@sky.de



Kontakt für Fotomaterial: Margit Schulzke Tel: 089/9958 6847 margit.schulzke@sky.de picture.management.skyde@sky.de