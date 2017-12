Liebe Leser,

wer Steinhoff im Depot hatte, wird in den vergangenen Tagen keine Freude an der Aktie gehabt haben. Der Wert ist nach dem Rücktritt des Chefs massiv nach unten gefallen. Die Kurse sind am Mittwoch insgesamt um mehr als 60 % nach unten gerutscht. Am Donnerstag ging dieser Sturz dann weiter, die Aktie gab weitere gut 40 % nach. In Summe ist es damit um mehr als 80 % nach unten gegangen. Die Bedrohungslage spitzt sich sogar noch zu. Denn nun trifft sich das Unternehmen am Montag ... (Frank Holbaum)

