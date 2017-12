Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Banken in der EU müssen ihre Ausstattung mit hartem Eigenkapital (Tier 1) mit Einführung der Eigenkapitalrichtlinie Basel nach Aussage der Bankenregulierungsbehörde EBA um 12,9 Prozent erhöhen. Das entspricht einem Gesamtvolumen von 18 Milliarden Euro. Wie aus einer von der EBA veröffentlichten Auswirkungsstudie hervorgeht, sind Großbanken stärker als kleinere Institute betroffen, weil Basel 3 die Benutzung interner Modelle (IRB-Ansatz) zur Berechnung von Risikoaktiva und Eigenkapital zur Abdeckung von Kreditrisiken einschränkt, die kleine Banken nie benutzt haben.

Die Eigenkapitalanforderungen an die großen, so genannten Gruppe-1-Banken, steigen laut EBA um 14,1 Prozent, und darunter die an global tätige und systemisch wichtige Institute um 15,2 Prozent. Dagegen kommen die kleineren Gruppe-2-Banken mit einem Anstieg um 3,9 Prozent weg. Wie die EBA-Aufstellung zeigt, entfällt rund die Hälfte der höheren Eigenkapitalanforderungen auf die Einführung eines Output Floors von 72,5 Prozent. Das bedeutet: Die mit internem Modell berechneten Risikoaktiva dürfen maximal um 27,5 Prozent niedriger sein als die auf Basis des Standardansatzes berechneten.

Allerdings hat der Baseler Ausschuss nicht nur die kapitalmindernde Wirkung des IRB-Ansatzes begrenzt, sondern auch den IRB-Ansatz selbst und den als Benchmark geltenden Standardansatz verändert. Daraus und aus der Berücksichtigung operativer Risiken ergeben sich weitere Anstiege bei den Eigenkapitalanforderungen, die sich letztendlich auf durchschnittlich 12,9 Prozent summieren.

Dieser Wert darf allerdings nicht mit einem akuten Nachholbedarf der Banken verwechselt werden. Zum einen basiert er auf Zahlen von Ende 2015, was bedeutet, dass die Bankbilanzen heute möglicherweise anders aussehen. Zum anderen hat sich der Baseler Ausschuss auf sehr lange Einführungsfristen geeinigt.

So beginnt die Anpassung des Output Floors erst im Jahr 2022 und endet am 1. Januar 2027. Das bedeutet, dass die Banken sehr lange Zeit haben, ihre Bilanz anzupassen. Es ist davon auszugehen, dass die Institute die Quoten maßgeblich über eine Verkleinerung der Aktivseite zu erreichen versuchen werden. Zudem dürfen Banken mit einem starken Anpassungsbedarf die Steigerung ihrer Risikoaktiva bis Ende 2026 auf 25 Prozent begrenzen.

Auch für andere Anpassungen sind längere Übergangsfristen vereinbart worden.

