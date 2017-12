Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Frankreichs Industrie steigert Produktion sprunghaft

Die französische Industrie hat ihren Ausstoß im Oktober überraschend stark gesteigert. Wie die Statistikbehörde berichtete, legte die Produktion um 1,9 Prozent gegenüber dem Vormonat zu. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur ein Plus 0,2 Prozent erwartet. Ein kräftigen Zuwachs gab es vor allem bei Ausrüstungsgütern. Für September wurde das Produktionsplus auf 0,8 von zuvor 0,6 Prozent nach oben revidiert.

Banken müssen bei neuen Basel-Regeln keine bitteren Pillen schlucken

Nach Jahren intensiver Analyse und politischen Scharmützeln auf allerhöchsten Ebenen stehen die Reformen für die global geltenden Kapitalauflagen der Banken. Und was bleibt jetzt unter dem Strich übrig? Im Prinzip halten die Banken heute schon mehr Kapital als nötig vor. Nur wenige Geldhäuser müssen ihre Risiken begrenzen oder Eigenkapital aufnehmen, doch selbst dafür haben sie zehn Jahre Zeit.

Seibert: Brexit-Fortschrittsbericht ist Schritt nach vorn

Die Bundesregierung sieht in der von der EU-Kommission und London erzielten Einigung in den Brexit-Gesprächen einen "Schritt nach vorne" in den Verhandlungen über den britischen EU-Austritt. "Nun werden wir diesen Bericht genau prüfen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin.

BDI fordert nach Brexit-Durchbruch mehr Tempo bei Verhandlungen

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat nach dem Durchbruch in den Brexit-Gesprächen schnellere Fortschritte bei den weiteren Verhandlungen über ein neues Handelsabkommen verlangt. "Die Verhandlungen müssen jetzt an Tempo zulegen", forderte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Die deutsche Industrie sei "erleichtert" über den Durchbruch, mit dem eines von vielen Hindernissen auf dem Weg zu einem geordneten Brexit aus dem Weg geräumt sei.

Arbeitskosten in Deutschland steigen im EU-Durchschnitt

Die Arbeitskosten in Deutschland haben sich für die Unternehmen im dritten Quartal 2017 wie im EU-Durchschnitt verteuert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, legten die Arbeitskosten zwischen Juli und September kalenderbereinigt um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal zu. Im zweiten Quartal hatte der Anstieg auf Jahressicht 2,3 Prozent betragen.

Arbeitsagentur für Senkung des Arbeitslosenbeitrags ab 2019 - Bericht

Angesichts immer höherer Rücklagen spricht sich nun auch die Bundesagentur für Arbeit (BA) für eine Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung aus. Dem Nachrichtenmagazin Focus sagte BA-Finanzvorstand Valerie Holsboer, ab 2019 "ist eine Beitragssenkung um bis zu 0,2 Prozentpunkte möglich".

Spitzen von Union und SPD treffen sich am Mittwoch zum Gespräch

Nachdem der SPD-Parteitag grünes Licht gegeben hat, kommen die Spitzen von CDU, CSU und SPD am kommenden Mittwoch zu Vorgesprächen über die Neuauflage einer großen Koalition zusammen. Das kündigte SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles im Interview mit dem Deutschlandfunk an. Nahles erwartet schwierige Gespräche mit der Union. "Da gibt es eine Menge Zündstoff und deswegen sage ich auch, es gibt keinen Automatismus, dass wir nachher in einer GroKo landen."

Neuer SPD-Generalsekretär Klingbeil will Partei digital machen

Die SPD hat den Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil zu ihrem neuen Generalsekretär gewählt. Auf dem Parteitag in Berlin erhielt der 39-jährige Niedersachse 70,6 Prozent der Stimmen. In seiner Bewerbungsrede kündigte Klingbeil an, die Partei in das digitale Zeitalter zu führen. "Wir brauchen digitale Beteiligungsmöglichkeiten", sagte er.

Abschiebestopp nach Syrien wird bis Ende 2018 verlängert

Der Abschiebestopp nach Syrien wird um ein Jahr bis Ende 2018 verlängert. Darauf einigten sich die Innenminister von Bund und Ländern zum Abschluss ihrer Konferenz am Freitag in Leipzig. Zuvor war das Thema zwischen den Ressortchefs umstritten. Die Union und vor allem Bayern und Sachsen wollten den Abschiebestopp nur bis Juli verlängern, um dann Gefährder und Straftäter nach Syrien abschieben zu können. Die SPD lehnte das aber ab.

EU und Japan erreichen endgültige Einigung bei Freihandelsabkommen

Japan und die EU haben die letzten Hindernisse aus dem Weg geräumt und sich endgültig auf ein Freihandelsabkommen verständigt. Damit sollen die Zölle in Höhe von 1 Milliarde Euro, die Unternehmen aus Europa pro Jahr für den Export nach Japan zahlen, fast vollständig abgeschafft werden. "Genau zur richtigen Zeit erfüllen wir unser Versprechen und beschließen das Abkommen", erklärte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström. "Die EU und Japan teilen die gleiche Vorstellung für eine offene und regelbasierte Weltwirtschaft, die höchste Standards garantiert", ergänzte die Schwedin.

