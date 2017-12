PRQA kündigt das erste kommerziell erhältliche Tool zur automatischen Anwendung der neuen Autosar-C++14-Kodierungsstandards an. Das Autosar-Compliance-Modul ist eine Erweiterung des automatisierten statischen Codeanalysetools, QA·C++ 4.2. Die Autosar-Entwicklungspartnerschaft arbeitet an "Richtlinien für die Verwendung der Sprache C++14 in kritischen und sicherheitsrelevanten Systemen", um die ...

