ONEtoONE startet im Januar 2018 mit neuem Team im Hightext Verlag(press1) - 8. Dezember 2017 - Mit der Übernahme des ONEtoONE New MarketingMagazins zum 1. Januar 2018 verstärkt der Hightext Verlag sich personell.Zukunftsforscher und iBusiness-Herausgeber Joachim Graf übernimmt zum 1.Januar 2018 die Chefredaktion von ONEtoONE. Unter seiner Regie werden dieRedaktionen ONEtoONE [1] und iBusiness [2] Marketingentscheidern ein nochumfassenderes Informationsangebot rund um operative und strategischeHerausforderungen der Zukunft anbieten.Das neue Redaktionsteam will mit ONEtoONE Marketingentscheidern imdeutschsprachigen Mittelstand konkrete Hilfestellungen geben, denKundendialog organisieren - ganz gleich über welche Kanäle. Die monatlicheZeitung mit einer verbreiteten Auflage von über 12.000 Expl. sowieNewsletter und tagesaktuelle Website helfen, das Versprechen derDigitalisierung einzulösen: Den Kundendialog sowohl individuell als aucheffizient zu führen - eben One-to-One. Marketingentscheidern und den ChiefDigital Officers im Mittelstand erhalten konkrete Hilfestellungen für ihreMarketingprojekte, für die Einschätzung neuer Technologien, den Umgang mitDienstleistern crossmedial sowie Tipps für die eigene Karriere.Die Redaktionsleitung ONEtoONE übernimmt Christina Rose, die zuletzt alsfreie Journalistin tätig war und spezialisiert ist auf die ThemengebieteDigitalisierung, Marketing und E-Commerce. Sie schrieb unter anderem fürPublikationen wie LEAD digital, Werben & Werkaufen, Acquisa, Adzine undInternet World Business. Christina Rose begann ihre journalistischeKarriere beim Aachener Zeitungsverlag und kam über Stationen beim Hörfunkund RTL bereits früher zum Hightext Verlag, bevor sie sich selbständigmachte.Ebenfalls neu in der ONEtoONE-Redaktion ist Susanne Steiger, die nebenihrer journalistischen Freiberuflichkeit sowohl in der PR als auch alsMarketingleitung arbeitete und das Team verstärkt.Sie engagierte sich beiden Digital Media Women und verfügt über ein breites Netzwerk. Zuletzt warsie selbstständige Marketingberaterin und Digital Coach.ONEtoONE-Gründer Johannes Jagusch wird zusammen mit seinem Team vomStandort Hamburg aus daran mitwirken, die Marketing- undKommunikationsservices von ONEtoONE weiterzuentwickeln und zu vermarkten.Der HighText Verlag publiziert neben ONEtoONE mit iBusiness.deZukunftsforschung für interaktive und disruptive Märkte. InhaltlicheSchwerpunkte sind dabei die Kernthemen der digitalen Wirtschaft:Crosschannel-Handel, interne und externe digitale Kommunikation sowiedigitale Geschäftsmodelle und -prozesse. iBusiness und ONEtoONE sind lautStudie von Marktforscher Vanson Bourne Top-Medien für Marketing-Entscheider, wenn es um B2B-Marketing-Kaufentscheidungen geht.Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/entertainment/db/press1.jg_1512650914.html folgendeZusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* Christina Rose (Redaktionsleitung ONEtoONE) (jpg, 547 KByte)[Quelle/Bildnachweis: HighText Verlag]* Joachim Graf (Chefredakteur ONEtoONE) (jpg, 107 KByte)[Quelle/Bildnachweis: HighText Verlag]Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

