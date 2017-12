Im Juni hatte FED-Chefin Janet Yellen eine Zinserhöhung auf 1,0 bis 1,25 Prozent verkündet. Die Aussicht auf die nächste Erhöhung und ansteigende Renditen in den USA beflügeln in dieser Woche die europäischen Banken. Derzeit wird die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung um 0,25 Punkte auf 90 Prozent geschätzt. Zuletzt zogen besonders die US-Bonds mit kurzer Laufzeit an. Wir ...

