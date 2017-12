IRW-PRESS: FYI Resources Limited: FYI verstärkt die institutionelle Unterstützung

FYI verstärkt die institutionelle Unterstützung

FYI Resources Limited (das Unternehmen oder FYI) mit Sitz in Perth freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Aktienplatzierung im Wert von $ 500.000 mit Regal Funds Management (Regal) vereinbart hat.

Angaben zur Platzierung Die auf $ 500.000 angesetzte Platzierung von 7,1 Millionen Aktien zu einem Preis von $ 0,07 pro Aktie erfolgt in zwei Tranchen. Die erste Tranche von $ 450.000 (6,4 Millionen Aktien) richtet sich nach der bestehenden Platzierungskapazität des Unternehmens (4,3 Millionen Aktien gemäß der Notierungsvorschrift 7.1 der ASX und 2,1 Millionen Aktien gemäß Notierungsvorschrift 7.1A). Die zweite Tranche von $ 50.000 (0,7 Millionen Aktien) erfolgt mit Genehmigung der Aktionäre auf einer Versammlung, die Mitte Januar 2018 abgehalten werden soll. Der Erlös aus der Regal-Platzierung wird für weitere metallurgische Untersuchungen zu hochreinem Aluminiumoxid (HA) und zur weiteren Umsetzung der erklärten Entwicklungsstrategie von FYI für HA verwendet. Über Regal Regal Funds Management ist eine der größten und traditionsreichsten australischen Fondsmanagementgesellschaften im Bereich Long/Short Equity. Regal verfolgt eine Reihe von auf Fundamentaldaten basierenden Equity-Strategien, die auf die Research-orientierte Aktienauswahl nach dem Bottom-Up-Ansatz zurückgreifen und sich vor allem auf Australien, Asien und einige nordamerikanische Märkte konzentrieren. Regal ist ein aktiver Investor im weltweiten Rohstoffsektor mit einer Ausrichtung auf wachstumsstarke strategische Rohstoffe; die Gesellschaft hatte in den letzten Jahren erheblichen Erfolg mit Investitionen in Unternehmen, die in der Supply Chain für Batteriematerialien tätig sind.

Julian Babarczy, der Head of Australian Equities von Regal Funds Management, merkte zur Investition in FYI Resources wie folgt an: Für einen aktiven Investor im strategische Rohstoffsektor weltweit wie Regal ist die Strategie von FYI für hochreines Aluminiumoxid attraktiv. Obwohl sich FYI noch im frühen Entwicklungsstadium befindet, weist das Unternehmen bereits viele der Eigenschaften auf, die es zu einer Erfolgsgeschichte im australischen Bergbausektor benötigt. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen im Laufe der kommenden Jahre bei der Umsetzung seiner Strategie zur Erschließung der Kaolin-Lagerstätte Cadoux in Westaustralien zu unterstützen.

Aussichten für HA FYI verfolgt die Strategie, eine erstklassige HA-Produktionsanlage zu entwickeln, um die zunehmende Nachfrage nach hochwertigem Aluminiumoxid mit ausgezeichneter Spezifikation zu befriedigen; hierfür sollen die unternehmenseigenen hochwertigen Ausgangsmaterialien eingesetzt werden.

Treiber für die Nachfrage nach HA sind der Bedarf an High-Tech-Produkten und eine Produktentwicklung mit der Einbindung von Materialien mit immer anspruchsvolleren Spezifikationen, die den stetig höheren Konstruktionsanforderungen genügen.

Beispiele hierfür sind LED-Lampen der zweiten Generation, fortschrittliche Batterien und Energiespeicherungstechnologien sowie die Weiterentwicklung des Wirkungsgrades von Elektrofahrzeugen.

Ziel von FYI ist es, bei der Befriedigung der wachsenden weltweiten Nachfrage nach HA zu einem wichtigen Akteur zu avancieren.

Stellungnahme des Unternehmens Roland Hill, der Managing Director von FYI, merkte an: FYI verfügt über eine sehr stabile und unterstützende Aktionärsbasis, und so begrüßen wir Regal Funds Management als neues und geschätztes Mitglied in unserem Register. Regal ist ein sorgfältig planender, langfristig orientierter Investor mit den gleichen Prinzipien und Zielen wie FYI. Die HA-Entwicklungsstrategie von FYI harmoniert hervorragend mit dem Investmentansatz von Regal. Daher stellt die Platzierung für beide Gruppen eine strategische Position dar. Die Position von Regal in unserem Register bekräftigt nicht nur unsere HA-Strategie, sondern versetzt uns auch in die Lage, unsere Strategie mit Zuversicht und Unterstützung weiterzuverfolgen.

Weitere Informationen: Roland Hill Managing Director Tel.: +61414666178

Über FYI Resources Limited

FYI ist eine an der ASX notierte, im Rohstoffsektor tätige Aktiengesellschaft, die sich auf die Projektentwicklung im Bereich strategische Rohstoffe konzentriert.

Hauptziel des Unternehmens ist die Zusammenstellung eines hochwertigen Portfolios mit Kaliprojekten in Südostasien im Hinblick auf die langfristige Entwicklung und Produktion.

Darüber hinaus setzt FYI auch auf die außergewöhnliche Chance zur Entwicklung eines größeren Projekts zur Produktion von hochreinem Aluminiumoxid (HA) in Westaustralien.

