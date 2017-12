Keine vorweihnachtliche Ruhe. Vielmehr politische Umtriebigkeit und Kursrallyes. Beides natürlich nicht überall. In Sachen Brexit kommt Bewegung ins Spiel kommt, am deutschen Regierungstisch weniger. An den Märkten dafür eher beim Bitcoin. Robert Halver mit dem Rück- und Ausblick der Woche. Donald Trump verteilt erst Steuergeschenke, um dann den ersten Erfolg seiner Amtszeit sogleich in Jerusalem und Nordkorea zunichte zu machen. Wie gefährlich sind diese beiden Regionen nun? Theresa May beschenkt sich selbst: mit dem Durchbruch nach fast einem halben Jahr Stillstand in den Brexit-Verhandlungen. Robert Halver ist dennoch nicht zufrieden. Warum nicht - das erklärt er im Gespräch mit Antje Erhard an der Frankfurter Börse. Und verrät seinen Weihnachtswunsch.