Die Royal Mint hat ihre Britannia-Anlagemünzen aus 999,9 Feingold und 999 Feinsilber für das Jahr 2018 herausgebracht, in einer Neuerscheinung, die im weltweiten Anlagemünzenkalender bereits heiß erwartet wurde. Die Münzen tragen das sofort wiederzuerkennende Porträt der Britannia von Philip Nathan - für Anleger auf der ganzen Welt ein nationales Symbol für das Erbe der britischen Münzprägung.



Die Britannia-Anlagemünzen für 2018 besitzen einen neuen Guilloche-Hintergrund auf der Bildseite der Münzen, der das vom Münzdesigner der Royal Mint, Jody Clark, entworfene fünfte Kursmünzenporträt Ihrer Majestät, der Queen, einrahmt.



Chris Howard, Director of Bullion der Royal Mint sagte: "Es bleibt eine aufregende Zeit für die Anlagemünzenreihe der Royal Mint, besonders für unsere beliebte Britannia-Serie, bei der wir in den letzten Jahren eine außerordentlich hohe Nachfrage verzeichnet haben."



Heute können Anleger die Münzen über das weltweite Vertriebsnetzwerk der Royal Mint kaufen, entweder einzeln verpackt oder in Rollen (1 oz. Gold = 10 Münzen pro Rolle, 1 oz. Silber = 25 Münzen pro Rolle).



Hintergrund



Die Münze trägt das klassische Britannia-Motiv des Bildhauers Philip Nathan, auf dem sie einen korinthischen Helm trägt und mit einem Olivenzweig in der Hand eine kraftvolle Haltung einnimmt, während der Sturm um ihr Schild peitscht.



Die Britannia ist eng mit Großbritanniens Erbe verflochten, da sie zum ersten Mal auf der britischen Münzwährung im Jahr 1672 auftrat, während der Herrschaft von Charles II., und bis 2008 durchgängig auf den im Umlauf befindlichen Währungsmünzen präsent war. Seitdem wurde sie als Rückseitenmotiv der 2-£-Kursmünze wieder auf die im Umlauf befindlichen Währungsmünzen gebracht.



Das Gewicht und die Reinheit der Britannia-Gold- und Silberanlagemünzen werden jedes Jahr vom jahrhundertealten Trial of the Pyx unabhängig geprüft.



Die Anlagemünzen der Royal Mint für 2018











Britannia Britannia Britannia Britannia Britannia 2018 UK One 2018 UK One 2018 UK Half-Ounce 2018 UK 2018 Tenth- Ounce Gold Ounce Silver Gold Bullion Quarter-Ounce Ounce Gold Bullion Coin Bullion Coin Coin (Britannia Gold Bullion Coin Bullion Coin (Britannia (Britannia 2018 (Britannia 2018 (Britannia 2018 2018 britische britische 2018 britische britische britische Anlagemünze Anlagemünze Anlagemünze Anlagemünze Anlagemünze aus einer aus einer aus einer aus einer aus einer halben Unze Viertelunze Zehntelunze Unze Gold) Unze Silber) Gold) Gold) Gold)



Nennwert 100 GBP 2 GBP 50 GBP 25 GBP 10 GBP Ausgebende Behörde Vereinigtes Königreich



Metall 999,9 Au 999 Ag 999,9 Au 999,9 Au 999,9 Au Gewicht 31,21 g 31,21 g 15,60 g 7,80 g 3,13 g Durchmesser 32,69 mm 38,61 mm 27,00 mm 22,00 mm 16,50 mm



Gestalter der Bildseite Jody Clark Gestalter der Rückseite Philip Nathan



Qualität Anlagemünze



