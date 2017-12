Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) has issued below certificates on 6 April 2016 respectively 4 July 2017 all having OMXC20 Cap as underlying index. Underlying index for the certificates changes to OMXC25 with effect as of 12 December 2017. Name and ISIN-code remain unchanged. Last trading day for the certificates with OMXC20 Cap index as underlying will be 11 December 2017.



Name ISIN-code ------------------------------ BULL OMXC2 X2 SE DK0060721199 ------------------------------ BEAR OMXC2 X2 SE DK0060721272 ------------------------------ BULL OMXC2 X5 SE DK0060721355 ------------------------------ BEAR OMXC2 X5 SE DK0060721439 ------------------------------ OMXC2 SE DK0060721512 ------------------------------ BULL OMXC X10 SE DK0060879062 ------------------------------ BEAR OMXC X10 SE DK0060879146 ------------------------------





Nasdaq Copenhagen A/S, Issuer Surveillance, aktieteam@nasdaq.com, +45 33 93 33 66.