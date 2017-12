Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die FDP-Fraktion im Bundestag wird am Montag ein Gespräch mit dem AfD-Politiker Albrecht Glaser führen, den seine Partei für das Amt eines Vizepräsidenten des Bundestages vorgeschlagen hat. Das teilte die FDP mit, die ihre entsprechende Fraktionssitzung für 15.00 Uhr ankündigte. Im Anschluss soll es nach den Angaben ein Statement zu den Ergebnissen geben.

Glaser war bei der Wahl der Bundestagsvizepräsidenten in der konstituierenden Sitzung des Bundestags Ende Oktober in drei Wahlgängen durchgefallen. Die übrigen Fraktionen werfen ihm vor, dem Islam in Äußerungen das Grundrecht auf Religionsfreiheit aberkannt zu haben. Die AfD hatte daraufhin angeboten, dass Glaser seine Position zum Islam in den anderen Fraktionen erklären soll.

December 08, 2017

