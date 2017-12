Liebe Leser,

Daimler konnte nun einige weitere Chartanalysten davon überzeugen, dass die Aktie ein Kaufsignal aussendet. Diese sind der Meinung, der Wert kann nun auf bis zu 94 Euro klettern und damit ein Potenzial in Höhe von 24 Euro bzw. mehr als 30 % erschließen. Konkret: Die Aktie legte am Donnerstag um einige Cent zu und bestätigt den positiven Eindruck auch an diesem Freitag. Im Zuge dessen gelang nun zwischenzeitlich wieder der Sprung über die wichtige 70-Euro-Marke. Damit wäre ... (Frank Holbaum)

