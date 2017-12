Manchmal geschehen Wunder - auch bei der Rente: Jahrelang sind Experten davon ausgegangen, dass die Rente mit 63 und die Mütterrente die Rentenversicherung ins Minus treiben. Doch bei den Prognosen wurde eines übersehen.

Seit 2014 belasten die teuren Sozialreformen Rente ab 63 und Mütterrente die Rentenversicherung mit rund zehn Milliarden Euro im Jahr. Nach allen Prognosen müsste sie als Folge längst rote Zahlen schreiben. Doch die gute Lohn- und Beschäftigungsentwicklung wirft alle negativen Prognosen über den Haufen. Vor Kurzem teilte die Rentenversicherung mit, dass sie das laufende Jahr mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließen wird. Sowohl Einnahmen als auch Ausgaben würden bis Jahresende bei voraussichtlich 293,2 Milliarden Euro liegen, teilte Alexander Gunkel, Vorsitzender des Bundesvorstands, in seinem Bericht an die in Berlin tagende Bundesvertreterversammlung mit. "Bereits das sechste Jahr in Folge haben sich die Einnahmen aufgrund der anhaltend starken Zunahme der Beschäftigung und steigender Löhne besser entwickelt als erwartet", so Gunkel.

Mit 21,7 Milliarden Euro war der November der Monat mit den bislang höchsten Pflichtbeitragseinnahmen. Die Beitragseinnahmen lagen um 4,7 Prozent höher als im November des Vorjahres. Im Zeitraum von Januar bis November lagen sie um 4,3 Prozent über den Vorjahreswerten. Die Nachhaltigkeitsrücklage lag im November bei 32,9 Milliarden Euro oder 1,59 Monatsausgaben. Dabei soll es auch im Dezember bleiben. Statt wie erwartet zu sinken dürfte die Rücklage daher zum Jahresende um 500 Millionen Euro über dem Niveau der Vorjahres (32,4 Milliarden Euro) liegen.

Für die Versicherten bedeutet das, dass ihr Rentenbeitrag zum 1. Januar um 0,1 Prozentpunkte auf 18,6 Prozent gesenkt werden kann, so Gunkel. Er bleibe nach den Vorausberechnungen bis 2022 konstant und werde dann 2023 auf 18,7 Prozent erhöht werden müssen.

Bis 2030 ist dann aber doch ein Anstieg des Beitragssatzes auf 21,6 Prozent zu erwarten. Grund sind die geburtenstarken Jahrgänge, die ab 2024 verstärkt in Rente gehen. "Die vom Gesetzgeber vorgegebenen Grenzen für den Beitragssatz - 20 Prozent im Jahr 2020 und 22 Prozent ...

