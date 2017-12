Wenn ich Leute erlebe, wie munter sie ihr Geld ausgeben, denke ich: "Meine Güte. Das kann doch nicht wahr sein?" Nehmt Philipp. Er ist 32. Er verdient 2.150 Euro als Leiter einer Ganztagsbetreuung für über 150 Kinder. Er lebt in einer Kleinstadt in Brandenburg. Was macht Philipp mit seinem Geld? Typisch Deutsch. Er schmeisst einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...