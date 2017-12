Plötzlich sieht der Mond wieder attraktiv aus.



Nachdem jahrelang nur die Rede davon war, auf den Mars zu fliegen, steht jetzt eine Raumstation auf dem Mond wieder zur Debatte. Könnte dies der beste erste Schritt in Richtung zu einer Expedition zum Mars sein?



Elon Musk will mit SpaceX zum Mond fliegen, und sobald seine neue Falcon Heavy Rakete fliegt, sollte sie stark genug sein, um dorthin zu gelangen. Jeff Bezos" Blue Origin hat auch Pläne, den Mond zu besuchen und baut ebenfalls eine Rakete, die letztendlich die Reise antreten könnte. In der Zwischenzeit hofft die NASA, dass das neue Space Launch ...

