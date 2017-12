Die USA haben in der Gunst deutscher Urlauber deutlich verloren. Marktforscher sprechen von einem negativen Trump-Effekt. Die großen Gewinner des Reisejahres 2017 sind dagegen Ägypten und Griechenland.

Im vergangenen Jahr erschütterten Anschläge und politische Krisen in beliebten Reiseregionen die Touristik. Anfang dieses Jahres gab sich die Branche zuversichtlich. Die Urlaubslust der Deutschen sei ausgeprägt, hieß es. Tatsächlich sind die Buchungszahlen für bestimmte Länder deutlich gestiegen. Für die USA sind sie eingebrochen.

Auf der Fernstrecke hätten die Vereinigten Staaten in der Gunst deutscher Urlauber "sichtlich verloren", teilte der Deutsche Reiseverband (DRV) anlässlich der DRV-Jahrestagung im Emirat Ras Al Khaimah mit. Laut einer Auswertung des Marktforschungsunternehmens GfK zum Stichtag 31. Oktober 2017 verzeichneten demnach die Reisbüros in diesem Jahr Umsatzrückgänge im zweistelligen Bereich (minus 17 Prozent). "Diese Veränderung ist nicht nur auf den Wechselkurs zurückzuführen, sondern beruht möglicherweise auch auf einem Trump-Effekt, der sich allerdings nicht quantifizieren lässt", so der Verband. Gleichwohl blieben die USA vom Umsatz- und Gästevolumen her immer noch das beliebteste Land auf der Fernstrecke.

Konkrete Gründe für einen möglichen negativen Trump-Effekt wurden nicht genannt. Experten hatten in der Vergangenheit spekuliert, dass das Einreiseverbots von US-Präsident Donald Trump gegen sechs überwiegend islamische Länder zu einem Rückgang bei Reisen in die USA führen könnte.

Der Oberste Gerichtshof der USA hat zuletzt die Durchsetzung des Verbots genehmigt, obwohl vor verschiedenen Gerichten Verfahren dagegen laufen. Trump hatte die jüngste Version ...

