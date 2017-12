Der japanische Autobauer will mit dem neuen Ladesystem des Münchner Unternehmens sein Energiemanagement in Offenbach optimieren. Zugleich will Honda die "Vehicle-to-Grid" Technologie vorantreiben.Der Münchener Energiedienstleister The Mobility House stattet das Honda Research Institute Europe in Offenbach mit neuer bidirektionalen Ladetechnologie aus. Das System ergänzt das vom japanischen Fahrzeugbauer auf der IAA 2017 vorgestellte "Power Manager Concept", mit dessen Hilfe Strom aus dem Netz und aus der Photovoltaik-Anlage in die Batterien von Elektrofahrzeugen eingespeichert und bei Bedarf wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...