Die Arbeitslosenrate in den USA ist im November wie im Vormonat bei 4,1 Prozent geblieben. Das teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit.

Die Unternehmen in den USA schufen dem Ministerium zufolge rund 228.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Insgesamt blieb die Zahl der Arbeitslosen dem Ministerium zufolge aber im November weitestgehend unverändert bei 6,6 Millionen. Im Oktober waren 261.000 neue Stellen geschaffen worden, die US-Arbeitslosenquote war von 4,2 Prozent im September auf 4,1 Prozent gesunken.