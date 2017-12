Baden-Baden (ots) - Trotz Trennung gibt es für das frühere DSDS-Traumpaar Pietro und Sarah Lombardi einiges, das sie verbindet. Zum Beispiel ihr großes Herz nicht nur für den gemeinsamen Sohn Alessio, sondern auch für Kinder in Not. Um notleidenden Kindern zu helfen, versteigern die beiden nun handgemalte Engelsbilder unter www.unitedcharity.de, Europas größtem Charity-Auktionsportal.



Nicht nur die beiden Musiker, sondern noch viele andere Prominente unterstützen die Aktion zugunsten der Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder", die die Erlöse ohne Abzug erhält. Unter anderem beteiligen sich auch Beatrice Egli, Bülent Ceylan, Maite Kelly, Janine Kunze und Cassandra Steen, die alle nach einem Aufenthalt im Hotel Empire Riverside Hamburg ihr persönliches Engelsbild gemalt haben.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 7,1 Millionen Euro ersteigert. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



