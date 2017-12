Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 14. Dezember 2017 (Woche 50)/08.12.2017



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck



Geplante Themen:



"Die Wirtschaftswunderfrau" - Katharina Wackernagel spielt Aenne Burda in einem SWR Zweiteiler: "Kunscht!" besucht die Dreharbeiten.



"Endlich Schnee"- ein Ausflug in vergangene Winterwelten mit alten Filmen und einer Ausstellung in Bad Mergentheim.



Kuriosum in Mannheim - der Neubau der Kunsthalle wird eröffnet, der Bundespräsident kommt und danach ist wieder geschlossen: eine Glosse.



"Es war einmal....." - von "Peterchens Mondfahrt" bis "Die Bremer Stadtmusikanten": warum die Theater in der Vorweihnachtszeit gerne Märchen zeigen.



Montag, 25. Dezember 2017 (Woche 52)/08.12.2017



17.30 SR: Sellemols



Funkelnde Kinderaugen und leckere Damenkapriolen - Weihnachten sellemols



Dienstag, 26. Dezember 2017 (Woche 52)/08.12.2017



19.00 Die Mosel



Steile Hänge und grandiose Aussichten, die Mosel ist einer der atemberaubendsten Flüsse Deutschlands. Aber die Arbeit an ihren Ufern ist noch nie einfach gewesen. Dennoch entscheiden sich gerade junge Leute wieder für ein Leben an der Mosel - in Frankreich, Luxemburg und Deutschland. Rebecca Materne und Janina Schmitt gehören einer neuen Generation von Winzern an, die die Steillagen der Terrassenmosel wieder entdeckt haben. Rebecca Materne kommt aus dem Ruhrgebiet, Janina Schmitt aus Hessen. 2012 haben die Freundinnen ein Weingut in Winningen bei Koblenz gepachtet - und bauen an den Hängen mit einer Neigung von mehr als 50 Grad Riesling an - ohne Einsatz von Maschinen, ohne Pestizide. Das Leben der beiden ist geprägt durch die Unwägbarkeit des Wetters und harte Arbeit: Reben binden im Frühjahr, Flaschenabfüllung im Sommer, Traubenlese im Herbst. Ohne die Hilfe von Familie und Freunden wäre das nicht zu schaffen. Wenn beide einmal vom Weinbau leben wollen, muss ihr Unternehmen wachsen. Doch da sind "Materne & Schmitt" optimistisch.



Die Menschen an der Mosel lieben ihre Heimat. Der Fluss bietet Geborgenheit. Und deshalb leben in manchen Orten an der Mosel Bräuche und Traditionen wie vor Jahrhunderten. Im französischen Contz-les-Bains, im Dreiländereck von Frankreich, Luxemburg und Deutschland, bereiten junge Männer zum Johannistag ein grandioses Spektakel vor. Ein riesiges Holzrad soll brennend von einem Berg bis hinunter in den Fluss rollen. Klappt das, dann verheißt es eine gute Ernte!



Leben und Arbeit an der Mosel haben sich verändert. Auch die Fischer müssen sich umstellen und verdienen ihr Geld im Naturschutz - so wie Thomas Weber. Der junge Mann hat sein Studium aufgegeben, um die Fischerei seines Vaters zu übernehmen. In Moselkern versucht Brigitte Pappe die traditionelle Wollindustrie wieder zu beleben. Sie will in der ehemaligen Wollfabrik wieder Tuche weben lassen. Ausschließlich aus Wolle, die aus der Region stammt. "Moseltweed" heißt das Projekt. Die Mosel bietet Vielen eine Perspektive; der Film stellt entlang des Flusses Menschen mit Ideen, Tatkraft und ambitionierten Zielen vor.



Donnerstag, 11. Januar 2018 (Woche 2)/08.12.2017



21.00 So geht Burg heute - Ein Jahr mit der Managerin von Burg Hohenzollern



