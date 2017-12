Mehrere EU-Parlamentarier fordern eine Entschädigungszahlung von Israel für zerstörte Unterkünfte im Westjordanland. Anlass der Forderung ist ein Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu in Brüssel.

Vor einem Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Brüssel fordern Dutzende EU-Parlamentarier 1,2 Millionen Euro Entschädigung von Israel für zerstörte Unterkünfte im besetzten Westjordanland. In einer Zeitungsanzeige in der "Haaretz" schrieben 56 Abgeordnete am Freitag: "Herr Netanjahu, Willkommen in Brüssel. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Rechnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...