Wien - Das Züricher Finanzinstitut Vontobel will sich schlanker aufstellen, so die Experten von "FONDS professionell".Den Standort im Fürstentum Liechtenstein samt der dortigen Plattform würden die Schweizer daher an die Kaiser Partner Privatbank aus Vaduz verkaufen, habe Vontobel mitgeteilt. Im Zuge der Transaktion übernehme Kaiser Partner die Mitarbeiter und das gesamte Kundenportfolio, in dem per Ende Oktober 1,4 Milliarden Franken verwaltet worden seien.

