Bitcoin (BTCUSD in der xStation 5) hat heute Nacht ein neues Allzeithoch über $17,000 ausgebildet Der Bitcoin-Preis erreichte bei der Coinbase-Börse sogar die $20.000, stürzte danach allerdings ab Drei weitere Kryptowährungen, die in Zukunft an Dynamik gewinnen könnten

Zusammenfassung:Bitcoin steht diese Woche bisher klar im Mittelpunkt, jedoch gibt es einige andere Kryptowährungen, die in naher Zukunft aufgrund einer technischen Analyse an Dynamik gewinnen könnten. Bevor wir uns die Charts der vielversprechendsten digitalen Währungen genauer ansehen, wollen wir Bitcoin noch einmal erwähnen, da über Nacht ein neues Allzeithoch über $ 17.000 erreicht wurde, die Gewinne konnten aber nicht lange gehalten werden. Während eine Bewegung über $17.000 aufregend sein könnte, gibt es eine Börse, bei dem der Bitcoin-Preis bereits die erstaunliche Marke von $20.000 erreicht hat. Wir sprechen über Coinbase, eine der größten US-Börsen, die von Investoren genutzt wird, wo der Bitcoin-Preis am Donnerstag in nur 90 Minuten von $16.000 auf fast $20.000 anstieg und kurz darauf wieder abstürzte. Die ...

