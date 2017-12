Die Deutschrapper Kollegah & Farid Bang sind auf Platz eins der Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Mit "Jung Brutal Gutaussehend 3" gelang ihnen demnach der erfolgreichste HipHop-Start seit zwei Jahren. "JBG3" ist gleichzeitig das meistgestreamte Album der Startwoche und überspringt als erstes Werk innerhalb der ersten Tage die Hürde von 30 Millionen Streamings. Auch in den Single-Charts bringen Kollegah & Farid Bang 17 Titel in der Top 50 unter. Damit überholen sie den bisherigen Rekordhalter Ed Sheeran, der Anfang März dieses Jahres 14 Top 50-Songs auf einmal hatte.

Nach acht Wochen gibt es aber wieder einen neuen Spitzenreiter bei den Singles: Ed Sheeran mit "Perfect". Dahinter stehen nun Bausa ("Was du Liebe nennst") und Camila Cabello feat. Young Thug ("Havana"). Über ein Zehntel der Top 100 setzt sich aus Weihnachtsliedern zusammen, von denen "All I Want For Christmas Is You" (Mariah Carey, neun), "Last Christmas" (Wham!, 14) und "Wonderful Dream (Holidays Are Coming)" (Melanie Thornton, 41) am besten abschneiden.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.