Möbeldiscounter Poco von Steinhoff-Turbulenzen nicht betroffen

BERGKAMEN - Der Möbel-Discounter Poco ist von den aktuellen Turbulenzen rund um die Poco-Beteiligungsgesellschaft Steinhoff nicht betroffen. Steinhoff sei mit einem Anteil aktuell 50 Prozent an dem Unternehmen lediglich einer von zwei Gesellschaftern, berichtete ein Poco-Sprecher in Bergkamen am Freitag.

Gericht: Negativzinsen für Kleinsparer nur bei Neuverträgen zulässig

TÜBINGEN - Bei neu angelegten Konten hält das Landgericht Tübingen Negativzinsen für Kleinsparer für zulässig. Problematischer sei dies bei alten Kontoverträgen, argumentierten die Richter am Freitag in Tübingen. Bei der Verhandlung ging es um die Frage, ob Banken Negativzinsen für Sparguthaben ihrer Kunden berechnen dürfen. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hatte gegen die Volksbank Reutlingen geklagt, weil diese Negativzinsen auf Guthaben von Privatkunden für die Zukunft nicht ausschließen wollte. Eine Klausel zu Negativzinsen hatte die Bank allerdings nach dem Protest der Verbraucherschützer aus ihrem Preisverzeichnis gestrichen.

Wirtschaftsminister sprechen mit Management über Siemens-Werke

BERLIN - Über die Zukunft der deutschen Siemens -Werke wird es am Montag (9.00 Uhr) ein Treffen mit Managern des Elektrokonzerns bei Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) in Berlin geben. Zu dem Gespräch eingeladen sind zudem die Wirtschaftsminister der betroffenen Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern, Berlin, Sachsen, Thüringen und Brandenburg, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Für Siemens sollen demnach Personalvorstand Janina Kugel, der Chef der Kraftwerkssparte, Willi Meixner, und der Leiter der Division Industrielle Prozesse, Jürgen Brandes, kommen.

Leiser Protest gegen die Schließung des Görlitzer Siemenswerks

GÖRLITZ - In schwierigen Zeiten zusammenstehen: Die IG Metall Ostsachsen und der Betriebsrat des Görlitzer Turbinenbauers planen im Advent noch drei weitere symbolische Aktionen für den Erhalt des Siemenswerks an der Neiße. Wie Jan Otto, Erster Bevollmächtigte der IG Metall Ostsachsen sagte, sollen die ruhigen Proteste in der Vorweihnachtszeit allen die Möglichkeit zur Besinnung und Siemens die Möglichkeit geben, die Planungen zur Werksschließung zu überdenken.

ROUNDUP/Fraport: Frankfurter Flughafen wächst stark

FRANKFURT - Der Frankfurter Flughafen ist aus Sicht des Betreibers Fraport zu einem stabilen Wachstum zurückgekehrt. Nachdem die Zahl der abgefertigten Passagiere in diesem Jahr um rund 5 Prozent auf 64 Millionen steigen dürfte, erwartet Fraport-Chef Stefan Schulte auch für 2018 ein starkes Wachstum. Nach einer ersten groben Einschätzung könne man im kommenden Jahr 67 Millionen Gäste erreichen, sagte er am Donnerstagabend in Frankfurt.

ROUNDUP: Carl Zeiss Meditec legt dank Augenoptik stark zu - Aktie auf Rekordhoch

JENA - Gute Geschäfte mit Augen-Lasersystemen treiben den Medizintechnik-Konzern Carl Zeiss Meditec weiter an. Das starke Wachstum in der Augenmedizin-Sparte, dem größten Bereich des Unternehmens, sorgte im vergangenen Jahr für ein deutliches Umsatzplus - und auch im laufenden Jahr soll dieses Geschäft weiter stark zulegen. Das Unternehmen profitiert dabei nach Angaben vom Freitag unter anderem davon, dass ein neues Verfahren zur Sehschärfenkorrektur seit März in den Vereinigten Staaten zugelassen ist.

Chinesischer Investor kauft bei Chipentwickler Dialog weiter zu

LONDON - Der chinesische Großaktionär Tsinghua University hat seinen Anteil am Halbleiterentwickler Dialog Semiconductor weiter ausgebaut. Die Chinesen halten jetzt insgesamt 8,10 Prozent an Dialog, wie aus einer am Donnerstagabend veröffentlichten Pflichtmitteilung hervorgeht. Ende Juni hatte die Beteiligung bei 6 Prozent gelegen, am Dienstag dieser Woche wurden dann 7,15 Prozent gemeldet.

Ford brüskiert Trump mit Verlagerung von E-Autobau nach Mexiko

NEW YORK - Der zweitgrößte US-Autohersteller Ford will Elektroautos entgegen früherer Pläne nun doch in Mexiko produzieren. Das verriet Ford-Manager Jim Farley im Interview mit dem "Wall Street Journal" (Donnerstag). Im Januar hatte der Konzern noch verkündet, sein Werk Flat Rock im US-Bundesstaat Michigan zur Hauptfertigungsstätte für E-Autos zu machen. Der Standortwechsel erfolge jedoch nicht nur aus Kostengründen, sagte Farley.

Kreise: Goldman Sachs will Bitcoin-Futures abwickeln

NEW YORK - Die führende US-Investmentbank Goldman Sachs plant offenbar, für bestimmte Klienten Finanzwetten auf Bitcoins abzuwickeln. Konkret geht es um "Futures" genannte Derivate, mit denen Anleger auf die Kursentwicklung der Kryptowährung spekulieren können, ohne diese selbst kaufen zu müssen.

IG Metall-Chef kritisiert Konzerne wegen Stellenabbaus

BERLIN - IG-Metall-Chef Jörg Hofmann hat die Pläne mehrerer Industriekonzerne für einen Stellenabbau kritisiert und ihnen Gewinnstreben auf Kosten der Arbeitnehmer vorgeworfen. "Nach Siemens , Thyssenkrupp und PSA /Opel ist nun General Electric der vierte große Konzern, der innerhalb kurzer Zeit trotz Milliardengewinnen massiven Stellenabbau in Deutschland ankündigt", sagte er der "Bild"-Zeitung (Freitag).

