Mega-Aktien: 70 000 % Rendite und mehr!

Wer in die richtigen Aktien investiert, wird ganz schnell zum Millionär. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Aktien die absoluten Performance-Champions sind.

Einfach in die richtigen Aktien investieren und dabei zusehen, wie man innerhalb weniger Jahre zum Millionär wird. Das ist sicher der (leider etwas unrealistische) Traum vieler Anleger. Doch mit einigen Aktien wäre dieser Traum auch in den vergangenen Jahren wahr geworden. Wer in den vergangenen 15 Jahren auf die richtigen Aktien setzte, konnte sein Vermögen auf unvorstellbare Weise mehren.

Kaufte man am Nikolaustag des Jahres 2002, also vor genau 15 Jahren, die Aktien des Getränkeproduzenten Monster Beverage, konnte man sich seit damals über eine Performance von mehr als 71 500 Prozent freuen. Wer damals nur 1 000 Dollar in die Aktien steckte, hätte in der Zwischenzeit einen Gewinn von mehr als 700 000 Dollar verbucht.

Welche Aktien auf Sicht der letzten 15 Jahre die absoluten Performance-Champions (inklusive reinvestierter Dividenden) waren, zeigt der folgende Screenshot aus dem Aktien-Screener der Investment- und Analyseplattform Guidants.

