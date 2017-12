München (ots) - Donald Trumps Entscheidung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, polarisiert die Weltgemeinschaft. Gießt Trump mit seinem Handeln Öl ins Feuer oder ist es schlicht eine Anerkennung der Realität in Nahost? Auch die Drohungen des US-Präsidenten gegen Nordkorea rufen geteilte Reaktionen hervor. Wie gefährlich ist Trumps Außenpolitik und wie sollten die europäischen Partner reagieren?



Zu Gast bei Anne Will:



Jean Asselborn (Außenminister von Luxemburg) Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen, Bundesvorsitzender) Michael Wolffsohn (Historiker und Publizist) Irene Dische (deutsch-amerikanische Schriftstellerin) Stefan Niemann (Leiter des ARD-Studios Washington)



ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen



