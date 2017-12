- Termine vom 11. bis 15. Dezember - === M O N T A G, 11. Dezember 2017 *** 09:00 DE/Bundeswirtschaftsministerin Zypries, Gespräch mit Siemens-Vorstand über Stellenabbau, Berlin 11:00 DE/IG BCE, Betriebsrätekonferenz mit Rede von RWE-Chef Schmitz, Berlin 11:00 DE/VöB, Winter-PK, Frankfurt *** 11:15 DE/Bundesfinanzminister Altmaier, PK nach Sitzung des Stabilitätsrates, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Oktober 12:00 LU/Aroundtown SA, HV, Luxemburg *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen November, Frankfurt *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:00 US/ISM, halbjährlicher Wirtschaftsausblick *** - DE/Volkswagen AG (VW), Jahresabschlussgespräch mit Finanzvorstand Witter, Wolfsburg D I E N S T A G, 12. Dezember 2017 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen November, Frankfurt *** 10:00 DE/VDMA, Jahres-PK, Frankfurt 10:00 DE/MVV Energie AG, BI-PK, Frankfurt *** 10:30 GB/Verbraucherpreise November *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Dezember 11:00 DE/Bundesrechnungshof, PK Präsident Scheller mit Bemerkungen für 2017, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 14:00 US/3M Co, Outlook Meeting 2018, New York *** 14:30 US/Erzeugerpreise November *** - DE/MTU Aero Engines AG, Investoren- und Analystenkonferenz, München *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Dezember - FR/Internationale Klimakonferenz, Paris M I T T W O C H, 13. Dezember 2017 *** 07:00 DE/Aurubis AG, Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz), Hamburg *** 07:00 ES/Inditex SA, Ergebnis 9 Monate, A Coruna *** 08:00 DE/Verbraucherpreise November (endgültig) *** 08:00 DE/Großhandelspreise November *** 08:00 DE/Metro AG, Jahresergebnis (10:30 PK), Düsseldorf *** 08:00 DE/Tui AG, Jahresergebnis (08:30 Telefonkonferenz für Agenturen, 09:00 Telefon-PK), Hannover *** 08:30 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 08:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten November *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Industrieproduktion Oktober 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 FR/Bundeskanzlerin Merkel, PK nach Treffen mit den Sahel-G5-Ländern, Paris *** 14:30 US/Verbraucherpreise November *** 14:30 US/Realeinkommen November *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chefin Yellen, Washington *** - DE/Spitzen von CDU, CSU und SPD, Gespräche über die Fortsetzung der großen Koalition, Berlin - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht D O N N E R S T A G, 14. Dezember 2017 *** 03:00 CN/Industrieproduktion November 07:15 DE/Bertrandt AG, Jahresergebnis, Ehningen *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen November *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) *** 09:30 CH/SNB, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone Dezember (1. Veröffentlichung) *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:30 DE/PK zur Konjunkturprognose des ifo-Instituts, Berlin *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des IfW - Institut für Weltwirtschaft 11:00 DE/KWS Saat SE, HV, Einbeck *** 13:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone, Frankfurt *** 14:30 US/Import- und Exportpreise November *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz November *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Service Markit Dezember (1. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Lagerbestände Oktober *** 22:00 US/Oracle Corp, Ergebnis 2Q, Redwood Shores *** - EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 15.12.), Brüssel F R E I T A G, 15. Dezember 2017 *** 00:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 4Q *** 08:30 DE/Bundesbank, halbjährliche gesamtwirtschaftliche Prognose für Deutschland 09:00 DE/Siemens AG, Innovation Day, Digitalisierungs- und Innovationsstrategie, München *** 11:00 EU/Handelsbilanz Oktober 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Prognose-Übersicht der Banken für 2018 zu DAX, Euro-Stoxx-50, S&P-500, Nikkei-225 *** 12:00 IE/BIP 3Q 14:00 DE/CSU, Landesparteitag (bis 16.12.), u.a. Rede von Bundeskanzlerin Merkel (16:00), Nürnberg *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Dezember *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November *** - DE/Eurex, Großer Verfallstag (Hexensabbat) für Aktienindex-Optionen und -Futures - DE/Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, BER-Chef Lütke Daldrup schlägt AR "einen unternehmerisch verantwortlichen Termin zur Inbetriebnahme" vor, Berlin - EU/Ratingüberprüfung für Irland (Fitch), Portugal (Fitch), Slowenien (S&P) ===

