Ein boomender US-Arbeitsmarkt und ein wichtiger Schritt nach vorn in den Brexit-Verhandlungen haben Aktienanleger zum Wochenschluss in Partylaune versetzt. Der Dax gewann bis zum Nachmittag 1,1 Prozent auf 13.183 Punkte, der EuroStoxx50 legte um 0,8 Prozent auf 3609 Zähler zu. Auch an der Wall Street zeichneten sich zum Handelsstart Kursgewinne ab.

