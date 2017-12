Gemeinsam mit der TeleClinic bietet die Debeka eine Fernbehandlung per (Video-)Chat oder Telefon für ihre Krankheitskostenvollversicherten an. In einer Online-Arztsprechstunde stellen zugelassene Allgemeinmediziner und Fachärzte eine Diagnose und leiten gegebenenfalls eine Therapie ein. Dabei sind die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...