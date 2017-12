STUTTGART (dpa-AFX) - Die Württembergische Lebensversicherung ändert im kommenden Jahr ebenfalls nichts an der laufenden Verzinsung ihrer Verträge. Auch 2018 werde es 2,4 Prozent geben, teilte die Tochtergesellschaft der Wüstenrot & Württembergische AG am Freitag in Stuttgart mit. Die laufende Verzinsung setzt sich aus dem Garantiezins und laufenden Überschüssen zusammen.

Die Gesamtverzinsung, die noch weitere Komponenten enthält, die erst bei Auslaufen des Vertrages hinzukommen, liegt je nach Produkt bei 2,9 oder 3,2 Prozent.

Anfang der Woche hatte bereits der deutsche Marktführer Allianz angekündigt, dass er die laufende Verzinsung der klassischen Lebens- und Rentenversicherungsverträge bei 2,8 Prozent stabil hält. Axa ändert ebenfalls nichts und bleibt bei 2,9 Prozent.

Hohe Zinsen galten jahrelang als Argument für die Lebensversicherung. Wer einen alten Vertrag mit einem höheren Garantiezins hat, dem ist die genannte Verzinsung auch sicher. Für die Versicherer können die hohen Werte in alten Verträgen jedoch zum Problem werden, weil sie diese Zinsen aktuell an den Kapitalmärkten kaum erwirtschaften können./eni/DP/stw

