Upco International Inc.: Upco International Inc. gibt bekannt, dass ihre Upco App im Google Play Store verfügbar ist

Vancouver, BC (08.12.2017/15:40) - Upco International Inc. (CSE: UPCO) (Frankfurt: U06)) ("Upco") freut sich bekannt zu geben, dass ihre Upco Applikation jetzt im Google Play Store verfügbar ist. Upco's App ist vergleichbar zu Applikationen wie SKYPE und WhatsApp, die eine vollkommen sichere Kommunikation ermöglichen, soziale Medien, den Austausch von Bildern und Standorten, das Aufladen von Gesprächsguthaben, nationale und internationale Anrufe und Chats. Mit der bevorstehenden Ergänzung des Upco E-Wallet mit Blockchain-Zahlungsdiensten können die Benutzer: Rechnungen senden, Zahlungen genehmigen, international Geld übertragen, international Währungen konvertieren und alle Transfers und Zahlungen nachverfolgen. Die Anwendung ermöglicht es Anbietern außerdem Kontoinformationen sicher mit ihren Kunden zu teilen. Upco geht davon aus, dass die Upco App in naher Zukunft auch im Apple App Store erhältlich sein wird.

Herr Andrea Pagani, CEO und President, kommentierte: "Dies ist ein großer Meilenstein für unser Unternehmen, dass unsere App nun vollständig verfügbar im Google Play Store heruntergeladen werden kann. Mit der kürzlichen Erweiterung unseres Blockchain-Entwicklungsteams werden wir das Upco E-Wallet mithilfe der Blockchain-Technologie entwickeln."

Über Upco International Inc.

Upco International Inc. ist ein Cloud-basierter Mobildienstleister, der qualitativ hochwertige Sprachdienste für einen Markt anbietet, der von der wachsenden Aktivität in der Online-Kommunikation und im Handel angetrieben wird. Upco ist ein lizenziertes globales Telekommunikationsunternehmen im internationalen VoIP-Geschäft (Voice over IP). Upco hat eine Softwareanwendung für Apple iOS und Android entwickelt, vergleichbar zu Applikationen wie SKYPE und WhatsApp. Mit der bevorstehenden Ergänzung des Upco E-Wallet mit Blockchain-Zahlungsdiensten können die Benutzer: Rechnungen senden, Zahlungen genehmigen, international Geld übertragen, international Währungen konvertieren und alle Transfers und Zahlungen nachverfolgen. Die Anwendung ermöglicht es Anbietern außerdem Kontoinformationen sicher mit ihren Kunden zu teilen.

Bitte besuchen Sie http://www.upcointernational.com für weitere Informationen.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Jag Sandhu, Director und Vice President, Unternehmensentwicklung

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) haben die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung übernommen. Die Ausgangssprache Englisch, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://thecse.com/en/listings/technology/upco-international-inc oder auf der Firmenwebsite.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen werden typischerweise durch Wörter wie "werden", "eventuell", "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke dargestellt oder sind solche, die sich aufgrund ihrer Natur auf zukünftige Ereignisse beziehen. Upco weist die Anleger darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Informationen von Upco keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den angenommenen Ergebnissen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können.

Aussender: Upco International Inc. 595 Howe Street, Suite 206 V6C 2T5 Vancouver, BC Kanada Ansprechpartner: Jag Sandhu Tel.: +1 778 218 9638 E-Mail: service@upcointernational.com Website: www.upcointernational.com

ISIN(s): CA9152971052 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt Weitere Handelsplätze: Canadian Securities Exchange (CSE)

