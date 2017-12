300 Tage im Jahr ist der Siemens-Chef auf Reisen. Wenn er heimkommt, dann ist da eine andere Welt: die 2000-Seelen-Gemeinde Arnbruck im bayerischen Wald. Streifzug durch Kaesers Welt.

Das Leben hier ist gedämpft in diesen Tagen. Und das liegt nur an den 15 Zentimetern Neuschnee, die gerade in Arnbruck gefallen sind. Die kleine Gemeinde, tief im bayerischen Wald, gelegen ganz im äußersten Zipfel der Republik, ist ohnehin weit weg von allem: von dem großen politischen Theater in Berlin und München, von der sich immer schneller drehenden Weltwirtschaft, auch von den schlechten Nachrichten ihres berühmtesten Einwohners, Joe Kaeser, seines Zeichens Siemens-Chef und derzeit in der Kritik, weil er den Industriekonzern großartig umbauen und fast 7000 Jobs streichen will.

Im 2000-Einwohner-Dorf Arnbruck kommt davon wenig an, noch weniger im Ortsteil Sindorf, wo Kaeser mit seiner Familie wohnt. Hier, gesäumt von schneebedeckten Wiesen und umrundet von tiefdunklen Wäldern, wurde der Siemens-Chef 1957 als Josef Käser geboren. Ein Name, den er erst in den USA ablegen wird.

Noch immer wohnt die Familie gleich neben dem Elternhaus, in einem großzügigen Anwesen im bayerischen Stil, vor der Tür ein Stein mit der Inschrift "Doa bin I dahoam", hinten raus ein Wintergarten mit weitem Blick.

Das ist Kaesers Rückzugsort, sein Retreat, in das er kommt, wann immer er kann. 300 Tage im Jahr ist der 60-Jährige unterwegs in die über 200 Länder, in denen Siemens Geschäfte macht. Gerne beschwört der Siemens-Chef dann seine Heimat als Ort, an dem er runterkommt, um bei als der Jet-Setterei die Bodenhaftung nicht zu verlieren. "Es hilft ungemein, wenn Sie das ganze gesellschaftliche Spektrum kennen. Um als Führungskraft die Menschen wirklich zu erreichen, müssen sie verstehen", sagte er einmal. Und so ist es wichtig, Kaesers Heimat zu kennen, um besser zu verstehen wie dieser Welt-Manager tickt.

"Joe Kaeser ist für uns immer noch der Sepp"

Die besten Geschichten darüber lassen sich von Hans Weiß erfahren. Der 70-Jährige mit schlohweißem Haar und warmer Stimme, empfängt seine Gäste gerne herzlich, überreicht ein Glas selbstgemachten Waldhonigs zur Begrüßung. Dann bittet er zum Rundgang durch Arnbruck.

Weiß ist der pensionierte Dorfschulrektor des Ortes. Bei ihm ging ...

