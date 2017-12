(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

215.000 € Anzahlung für Tesla Roadster "Founders Series"

Der neue [url=https://www.tesla.com/de_DE/roadster]Tesla Roadster[/url] ist zweifelsohne ein Sportwagen der Superlative. Der Roadster mit rekordbrechender Beschleunigung von 0-100km/h in 2,1 Sekunden, einer Reichweite von 1000km und einer Höchstgeschwindigkeit von +400km/h, stellt selbst in punkto Beschleunigung den Bugatti Veyron in den Schatten. Wäre da doch nicht die Anzahlung von sage und schreibe stolzen 215.000 € für die "Founders Series". Der Grundpreis des Basismodells beträgt immerhin stolze 172.000 € mit einer Baismodell-Reservierung von 43.000 €. Da stellt sich die Frage, was ist, wenn Tesla Pleite geht? Im 3. Quartal bis 30.09. schreibt Tesla einen Verlust von 619 Millionen US-Dollar. Im Vorjahr waren es noch 21 Millionen US-Dollar Gewinn. Innerhalb von 9 Monaten machte Tesla einen Verlust von 1.3 Milliarden US-Dollar und die Verluste gehen weiter. Hinsichtlich der Qualitätsmängel und Produktionsproblemen des Model 3 wird wohl die kommenden 12 Monaten das Schicksal entsch eiden. Wobei man sagen muss das Produkt Tesla ist bis auf das Modell 3 hervorragend, aber die wirtschaftliche Substanz lässt mehr als zu wünschen übrig. Alle deutschen und österreichischen Tesla-Liebhaber können sich nun freuen und in Sicherheit wiegen. Dank eines Ausfallschutzes kann die volle Anzahlung zwischen 43.000 € bis 215.000 € an Tesla geleistet werden. Denn [url=https://www.facebook.com/pependipay/]Pependi[/url] sichert gegen eine Gebühr von 1,2% der Anzahlungssumme die Reservierungsgebühr an Tesla ab. Sollte es wider Erwarten zu einer Pleite Teslas kommen, so erhalten alle Pependi-Kunden ihr Geld zu 100% zurück.

Am besten fordern Sie gleich [url=https://de.pependi.com/kontakt/]hier[/url] weitere Informationen zur Absicherung und Ablauf an.

Ansprechpartner für diese Pressemeldung:

Name: Benjamin Quadt

Zuständig: Inhaber

Telefon: +49 (30) 555793559

E-Mail: office@bpquadt.com

(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2017 09:33 ET (14:33 GMT)