Liebe Investoren,

nur rund neun Monate nach Erscheinen unserer ersten GBC Best of Fintech-Studie hat sich unsere damalige Einschätzung als richtig erwiesen. Wir haben die GBC Best of Fintech-Reihe gestartet, um einen der aktuell größten Megatrends zu durchleuchten und gleichzeitig eine Reihe von attraktiven Playern in diesem Segment vorzustellen. Die starke Kursentwicklung unserer Selektion ist als ein weiterer Beleg für die überaus hohe Dynamik in diesem Segment zu sehen. Im Durchschnitt legten die Aktienkurse der GBC Best of-Unternehmen innerhalb von gerade einmal neun Monaten um 60,0 % zu und damit wurden alle wesentlichen Indizes signifikant übertroffen.

Wir sind auch weiterhin davon überzeugt, dass das Marktumfeld für Fintech-Unternehmen besonders attraktiv ist. Aufbauend auf den bekannten Faktoren wie ein verbesserter Zugang zum Internet sowie einer zunehmenden Bereitschaft Internetdienstleistungen in Anspruch zu nehmen, sollten Fintech-Unternehmen den etablierten Unternehmen Marktanteile streitig machen. Diese so genannte Disruption im Finanzdienstleistungsbereich ist im vollen Gange und lässt sich naturgemäß nicht mehr aufhalten. Fintech-Unternehmen haben dabei alle traditionellen Dienstleistungsbereiche wie Finanzierung, Vermögensmanagement oder Zahlungsverkehr durchdrungen und beanspruchen bereits relevante Marktanteile für sich.

Mit der Aktualisierung unserer GBC Best of Fintech präsentieren wir, wie auch schon in der Erstausgabe dieser Publikation, besonders attraktive und mit hohen Potenzialen behaftete Fintech-Unternehmen aus allen Finanzdienstleistungsbereichen. Das Kurspotenzial, welches sich auf die jeweiligen von uns ermittelten Kursziele bezieht, beläuft sich ausgehend von den aktuellen Kursniveaus auf durchschnittlich 25,3 %. Trotz der sehr dynamischen Kursentwicklung unserer Best of-Selektion ist also noch Bewertungspotenzial vorhanden.

In der Updatestudie "GBC Best of Fintech II.2017" sind Einschätzungen zu folgenden Unternehmen enthalten:

- B+S Banksysteme AG (ISIN: DE0001262152) - Ferratum OYJ (ISIN: FI4000106299) - FinLab AG (ISIN: DE0001218063) - FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111) - Hypoport AG (ISIN: DE0005493365) - JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) - Wirecard AG (ISIN: DE0007472060)

Die vollständige Studie "GBC Best of Fintech II.2017" können Sie auf unserer Homepage www.gbc-ag.de herunterladen.

Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Investments,

Cosmin Filker Stellv. Chefanalyst GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg Phone: ++49 821 241133 0 FAX: ++49 821 241133 30 E-Mail: research@gbc-ag.de Web: www.gbc-ag.de

