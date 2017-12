SK Capital, eine private Kapitalanalagegesellschaft mit Fokus auf den Sektoren Spezialmaterialien, Chemikalien und Arzneimitteln, hat eine definitive Vereinbarung über den Erwerb der Geschäftsbereiche Fire Safety und Oil Additives (das "Unternehmen") von Israel Chemicals Ltd. ("ICL") für rund eine Milliarde US-Dollar unterzeichnet. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2018 abgeschlossen sein. Davor wird ein neuer Handelsname für das Unternehmen ausgewählt und bekanntgegeben.

Die in St. Louis (Missouri, USA) ansässigen Geschäftsbereiche sind global tätig und in ihren jeweiligen Segmenten Marktführer. Der Geschäftsbereich ICL Fire Safety ist Formulierer und Hersteller von Chemikalien für das Brandmanagement. Die Phos-Chek-Flammschutzmittel, Schaumstoffe der Klassen A und B sowie wasserverbessernden Gele sind die weltweit führenden chemischen Lösungen für die Bekämpfung von Waldbränden sowie Bränden im militärischen, industriellen und kommunalen Bereich und werden in Zusammenarbeit mit Brandschutzbehörden auf der ganzen Welt eingesetzt. Der Geschäftsbereich ICL Oil Additives liefert hochwertiges Phosphorpentasulfid, das bei der Herstellung von Schmierstoffadditiven auf ZDDP-Basis, bei kritischen Motorverschleißlösungen, die länger funktionierende Verbrennungsmotoren ermöglichen, sowie bei Pestiziden und Bergbauchemikalien eingesetzt wird.

Aaron Davenport, Managing Director bei SK Capital, führte aus: "Diese Übernahme ergänzt die umfangreiche Erfahrung von SK Capital im Bereich der Kooperation mit Unternehmensverkäufern bei Ausgliederungen von Nicht-Kerngeschäften und der Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung, um diese in florierende, unabhängige Unternehmen zu verwandeln. Als weltweiter Branchenführer in beiden Segmenten bietet das Unternehmen seinen Kunden ein unübertroffenes, entscheidendes Leistungsversprechen mit höchsten Qualitätsstandards und Engagement für erstklassigen Service."

Stephen d'Incelli, Principal bei SK Capital, kommentierte: "Wir sehen zahlreiche Gelegenheiten, sowohl in organisches als auch in akquisitorisches Wachstum zu investieren, um die Strategie des Unternehmens zu beschleunigen, seine differenzierte Technologie, firmeneigenen Formulierungen und hochmodernen Serviceleistungen in neuen Kanälen, Regionen und Märkten einzuführen." Barry Penney, Principal bei SK Capital, ergänzte: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Eddie Goldberg, dem Leiter dieser Geschäftsbereiche, dem übrigen Führungsteam und der engagierten Belegschaft, um ihr kontinuierliches Wachstum als unabhängiges Unternehmen zu unterstützen."

The Valence Group, Rothschild Co. und HSBC Securities (USA) Inc. betreuten SK Capital als M&A-Berater, Kirkland Ellis LLP waren Rechtsberater und die zugesagte Kreditfinanzierung wurde von Barclays, Goldman Sachs USA und HSBC Securities (USA) Inc. bereitgestellt.

Über SK Capital

SK Capital ist eine private Kapitalanlagegesellschaft mit disziplinierter Fokussierung auf den Sektoren Spezialmaterialien, Chemikalien und Arzneimittel. Die Gesellschaft verfolgt das Ziel, starke und wachsende Unternehmen aufzubauen, die einen erheblichen langfristigen wirtschaftlichen Wert generieren. SK setzt seine Industrie-, Betriebs- und Investitionserfahrungen ein, um Möglichkeiten zu erkennen, bei denen Unternehmen in leistungsfähigere Organisationen mit einer verbesserten strategischen Position, Wachstum, Rentabilität und einem geringeren Betriebsrisiko verwandelt werden. Das Geschäftsportfolio von SK erzielt einen Umsatz von rund 6 Milliarden US-Dollar jährlich, beschäftigt mehr als 8.700 Mitarbeiter weltweit und betreibt über 60 Werke in 25 Ländern. Die Gesellschaft verwaltet zurzeit Vermögenswerte in Höhe von rund 1,9 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.skcapitalpartners.com.

Über ICL

ICL ist ein weltweiter Hersteller von Produkten auf Basis von Spezialmineralien, die menschlichen Grundbedürfnissen Rechnung tragen und hauptsächlich in drei Märkten eingesetzt werden: Landwirtschaft, Nahrungsmittel und Engineered Materials (technische Werkstoffe). Die Aktien von ICL werden an den Börsen in New York und Tel Aviv gehandelt (NYSE und TASE: ICL). Das Unternehmen beschäftigt etwa 13.000 Mitarbeiter weltweit und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von insgesamt 5,4 Milliarden US-Dollar. Nähere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.icl-group.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

