FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Zalando sind am Freitagnachmittag auf ein Rekordhoch von 45,50 Euro gestiegen und haben damit von einer positiven Analystenstudie profitiert. Zuletzt lagen die Anteilsscheine des Online-Modehändlers an der MDax-Spitze noch gut 3 Prozent im Plus bei 45,495 Euro.

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hatte das Kursziel für die Papiere von 48,00 auf 55,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zalando investiere in höhere Kapazitäten, was ein höheres Wachstum erlauben sollte, schrieb Analystin Andrea Ferraz. Sie glaubt, dass Zalando eine dominierende Plattform in Europa werden wird.

Im bisherigen Jahresverlauf haben die Zalando-Aktien rund ein Viertel an Wert gewonnen und sich damit überdurchschnittlich geschlagen. Der MDax schaffte in diesem Zeitraum ein Plus von rund 18 Prozent./la/nas

ISIN DE000ZAL1111

AXC0184 2017-12-08/16:23