München, den 01. Dezember 2017 - FIDELIUM PARTNERS hat die OKS Otto Knauf GmbH zu 100% von der Londoner STEMCOR-Gruppe, einem globalen Dienstleister für die Stahlindustrie, übernommen. OKS ist ein führendes Stahl Service Center mit Sitz in Iserlohn, Deutschland, das sich auf das Schneiden von verzinkten, warm- und kaltgewalzten und rostfreien Stahlbandprodukten spezialisiert hat. OKS verarbeitet derzeit ca. 250.000 Tonnen Stahl pro Jahr und genießt in der Stahlindustrie einen hervorragenden Ruf, da es für Zuverlässigkeit und höchste Qualitätsstandards steht.

Durch den Verkauf kann STEMCOR seine strategische Fokussierung auf das Kerngeschäft im globalen Stahlhandel und -vertrieb weiter verstärken. FIDELIUM ist erfahren im Umgang mit komplexen Ausgliederungssituationen und investiert in Unternehmen mit operativem Verbesserungspotenzial in ganz Westeuropa. Ein durch deutsche Unternehmerfamilien gestützter Fonds in Höhe von 103 Mio. Euro steht für Akquisitionen, Folgeinvestitionen und Zukäufe zur Verfügung.

"OKS verfügt über eine sehr gute Marktposition und großartige Wachstumschancen. Mit unserer operativen Expertise wollen wir OKS die ungeteilte Aufmerksamkeit schenken, die es verdient, und werden das bestehende Managementteam auf seinem Weg zu einem unabhängigen mittelständischen Unternehmen unterstützen.", kommentierte Rafal Grabarkiewicz, Managing Partner bei FIDELIUM, die Transaktion.

Friedrich-Walter Düllmann, CEO von OKS, fügte hinzu: "Ich bin überzeugt, dass Fidelium der richtige Partner ist, um OKS bei der Umsetzung seiner Wachstumsstrategie zu unterstützen. Wir können uns nun darauf konzentrieren, unser Serviceangebot zu erweitern, die Auslastung unserer Anlagen zu erhöhen und gleichzeitig unsere Position als regionaler Marktführer im Stahlservicegeschäft zu stärken. Das gesamte Managementteam und ich freuen uns darauf, das Unternehmen in eine erfolgreiche eigenständige Zukunft zu führen."

Über Fidelium Partners

Fidelium ist eine junge, stark wachsende, international ausgerichtete Private Equity Gesellschaft. Im Gegensatz zu typischen Finanzinvestoren beteiligen wir uns an Unternehmen, die vor Herausforderungen stehen. Stabile Cashflows und Wachstum sind das Ziel, aber selten die Ausgangslage. Es ist unser Anspruch, Unternehmen zu verbessern und nachhaltig zu entwickeln. Fidelium verwaltet einen kapitalstarken Fonds deutscher Unternehmerfamilien. Ein langfristiges Fondsvermögen von EUR 103 Mio. steht für die Akquise von Unternehmen, Folgeinvestitionen und Zukäufe zur Verfügung. Hierbei fokussieren wir uns auf den Erwerb und die Entwicklung von Beteiligungen mit deutlichem Wertsteigerungspotential, die von unserem operativen Engagement profitieren können.

