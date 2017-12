Die Gespräche über eine Neuauflage von Schwarz-Rot können beginnen. Doch was genau will die SPD nach dem Parteitag?

Wer wissen will, was die SPD will, der sollte sich in diesem Tagen nicht nur das anhören, was der wiedergewählte Parteichef zu sagen hat. Man sollte besonders auf die starke Frau neben ihm hören: Andrea Nahles.

Am Freitagmorgen nach Schulz' noch gerade so respektablem 81-Prozent-Ergebnis gab die Fraktionschefin ein Radiointerview, in dem sie eine der prominentesten und umstrittensten SPD-Forderungen aufgriff: die Bürgerversicherung. "Wir stehen zum Abbau der Zwei-Klassen-Medizin", sagt Nahles also. Die Bürgerversicherung gehöre zu den "essentiell wichtigen Punkten".

Interessant, denn Schulz selbst hatte die Reform der Krankenversicherung in seiner 75-minütigen Parteitagsrede am Donnerstag, also nur einen Tag zuvor, mit keinen einzigen Wörtchen erwähnt. Er redete stattdessen über das privatisierte Luxusgut Wasser, über die Vereinigten Staaten von Amerika, ein Einwanderungsgesetz und eine Bildungsrevolution. Sogar das Schicksal plastikfressender Schildkröten in den Weltmeeren war ihm einige bemerkenswert ...

