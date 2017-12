Die Aktien von Zalando sind am Freitagnachmittag auf ein Rekordhoch von 45,50 Euro gestiegen und haben damit von einer positiven Analystenstudie profitiert. Zuletzt lagen die Anteilsscheine des Online-Modehändlers an der MDax-Spitze (MDAX) noch gut 3 Prozent im Plus bei 45,495 Euro.

