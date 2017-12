In Großbritannien heißt es, dass man ein Problem wie eine Dose die Straße heruntertreten kann - also die Lösung einfach aufschieben. Genau das hat die britische Premierministerin nun getan. Ein Kommentar.

Es ist ein perfektes Timing, könnte man meinen: Rechtzeitig vor dem Wochenende und ein paar Tage vor dem entscheidenden EU-Gipfel in der kommenden Woche haben sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die britische Premierministerin Theresa May in Brüssel vor die Kameras gestellt und verkündet: Wir haben eine Einigung! In den Verhandlungen über den bevorstehenden Ausstieg Großbritanniens aus der EU wurden drei strittige Fragen diskutiert. Es sei nun - nach monatelangem Ringen - eine Lösung gefunden worden, heißt es. Die nächste Runde der Verhandlungen soll bald eingeläutet werden.

Alle scheinen glücklich und zufrieden. Das liegt daran, dass sich beide Seiten in einigen Fragen darauf geeinigt haben, Kompromisse einzugehen. Und sich auch darauf geeinigt haben, andere Fragen jetzt noch nicht zu klären. Die britische Premierministerin hat sich - mit freundlicher Unterstützung der EU - eine Atempause verschafft.

So stimmte sie zu, für den Ausstieg aus der EU Geld zu zahlen. Wie viel genau? ...

