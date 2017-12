An Tag zwei begeistert Martin Schulz die Delegierten auf dem SPD-Parteitag mit einem Plädoyer für Europa. Der Parteichef fühlt sich nach seiner Wiederwahl gestärkt. Ihren Frust reagieren die Delegierten an anderen ab.

Die SPD verstärkt ihren Druck für Reformen in der Europapolitik. Mit einem Plädoyer für Europa begeisterte Parteichef Martin Schulz am Freitag die Delegierten des Bundesparteitags weitaus stärker als am Vortag, als er um freie Hand bei den Gesprächen mit der Union zur Regierungsbildung geworben hatte. "Wir müssen wieder Leidenschaft für Europa entfachen", forderte Schulz. Fraktionschefin Andrea Nahles plädierte für eine "Trendwende in der Europapolitik", damit Europa das Wohlstandsversprechen für die Bürger einlöse.

Neuer Generalsekretär ist Lars Klingbeil, der für eine Erneuerung der Partei warb. Er erhielt allerdings nur etwa 70 Prozent der Stimmen. Ihn dürften vor allem einige weibliche Delegierte nicht gewählt haben, die sich eine Frau als Generalsekretärin gewünscht haben. Noch schlechter hatte bei der Wahl der stellvertretenden Parteivorsitzendender der immer wieder als möglicher Kanzlerkandidat ...

