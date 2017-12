Premierministerin Beata Szydlo tritt ab, ihr junger Finanz- und Wirtschaftsminister Mateusz Morawiecki übernimmt. Der Wechsel ist erst der Vorbote weiterer Konfrontationen in Warschau. Eine Analyse.

"Bauernopfer" ist wohl das richtige Wort für den Abgang von Polens Regierungschefin Beata Szydlo. Trotz klar überstandenen Misstrauensvotums der verbliebenen liberalen Opposition (239 zu 168 Abgeordnete) dankte die Premierministerin am Donnerstag ab. Nun übernimmt der bisherige Finanz- und Wirtschaftsminister Mateusz Morawiecki. Gemunkelt wurde über Szydlos Abgang in Warschau schon lange. Allerdings war erwartet worden, der kratzbürstige Chef der national-konservativen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS), Jaroslaw Kaczynski, würde nun selbst das Ruder übernehmen.

Doch am Ende wurde dies verworfen, denn Kaczynski, der im Parlament schon Oppositionspolitiker als "Kanaillen" und "Verräter" beschimpfte, kniff am Ende wegen der zu erwartenden negativen Reaktionen im Ausland. Die waren zuvor Szydlo zum Verhängnis geworden. PiS-Parteisprecherin Beata Mazurek hatte die Demission der Premierministerin so begründet: "Man sieht ja, was im Ausland passiert, wie wir dort gesehen werden. Wofür wir attackiert werden. Das betrifft nicht nur das, was die Regierung macht, sondern auch gesellschaftliche Organisationen, nehmen Sie nur die Ereignisse vom 11. November."

Am 11. November waren Rechtsextremisten ungehindert beim sogenannten Unabhängigkeitsmarsch mit rassistischen Losungen durch Warschau gezogen. Das Kabinett Szydlo rang sich nicht einmal zu einer eindeutigen Verurteilung durch. Nun tritt sie zurück. Denn, so die PiS-Sprecherin, wegen der aktuellen Lage brauche es "neues Personal für neue Herausforderungen".

Der 49-jährige bisherige Vizepremier und Finanz- und Wirtschaftsminister Morawiecki

