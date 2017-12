Berlin (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren,



rbb-Rundfunkrat: Neuer Telemedienauftrag Grundlage für Weiterentwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks



Der Rundfunkrat unterstützt den Strukturvorschlag der Intendantinnen und Intendanten der ARD zur künftigen Zusammenarbeit im Senderverbund und mit ZDF und Deutschlandradio. Das nun den Ministerpräsidenten vorgelegte Papier enthält sinnvolle Lösungsansätze für eine verbesserte Arbeitsweise und zeigt Wege zu einem inhaltlich crossmedialen, strukturell integrierten föderalen Medienverbund auf. Ziel muss es sein, Strukturen und Produktionsweise ohne Einbußen beim Programm zu optimieren.



Die Vorschläge der Intendantinnen und Intendanten ermöglichen es der ARD, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und gleichzeitig Kosten einzusparen. Parallel müssen jetzt die Länder die staatsvertraglichen Grundlagen für die Weiterentwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks schaffen. Eine zeitgemäße Anpassung und Erweiterung des Telemedienauftrages angesichts der Gegebenheiten der digitalisierten Medienwelt ist dafür unverzichtbar. Der Rundfunkrat appelliert an die politischen Entscheidungsträger dafür Sorge zu tragen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk als wichtige publizistische Instanz seinen verfassungsgemäßen Auftrag für die demokratische Gesellschaft auch in Zukunft wahrnehmen kann.



