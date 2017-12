Im Tief kostete die Gemeinschaftswährung 1,1730 US-Dollar. Am späten Nachmittag waren es dann 1,1754 Dollar. Auch gegenüber dem Schweizer Franken schwächte sich der Euro am Freitag ab. Die Gemeinschaftswährung verlor im Tagesverlauf etwas weniger als einen halben Rappen und fiel wieder unter die Marke von 1,17 CHF. Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...