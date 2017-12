Im November sind in den USA mehr neue Jobs entstanden als von Experten erwartet. Das treibt die US-Börse am Freitag zur Eröffnung an. Die dritte Zinserhöhung durch die Fed in diesem Jahr wird immer wahrscheinlicher.

Ermutigende Arbeitsmarktdaten haben den US-Börsen am Freitag zur Eröffnung Auftrieb verliehen. Ein überraschend starker Stellenaufbau im November stärkte den Konjunkturoptimismus der Anleger und auch die Annahme, dass die US-Notenbank Fed in der nächsten Woche die dritte Zinserhöhung in diesem Jahr wagen wird. Ein Anstieg der Ölpreise gab zudem Energiewerten Schwung. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg im frühen Handel um 0,3 Prozent auf ...

