Bern - Holger Baumann, der CEO der Insel Gruppe AG, stellt sein Amt per Ende Jahr zur Verfügung. Die hat die Spitalgruppe am Freitag mitgeteilt. Ad interim übernimmt Uwe Jocham, der am Freitag an der Generalversammlung der Insel Gruppe AG und der Spital Netz Bern Immobilien AG zum neuen Verwaltungsratspräsidenten ernannt wurde, auch die operative Leitung. Jocham folgt als VRP auf Joseph Rohrer, der Ende November von seinem Amt zurückgetreten war.

Der 54-jährige Joacham war zuvor Direktionspräsident bei der CSL Behring AG und leitete während 12 Jahren erfolgreich ...

