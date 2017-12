Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Albegna, Ligurien (pts010/08.12.2017/17:10) - Mit dem Castello di Albegna (an der Riviera) steht ein einzigartig herrschaftliches Anwesen äusserst kostengünstig zum Verkauf. Das Angebot beinhaltet die renovierte 18-Zimmer-Villa (400 m2), viele Nebengebäude (600 m2) und das prächtige 50'000 m2 Privatgrundstück. Der Erwerb dieser unvergleichlich schönen Immobilie bietet hervorragende Rendite-Chancen und besten Feriengenuss; dank einzigartiger Grundstück-Grösse, Privatsphäre und der Lage direkt über der Altstadt mit Blick auf die Riviera. Die Region überzeugt mit 300 Sonnentagen und angenehmen Temperaturen (meist zwischen 14 und 28 Grad). West-Ligurien an der Riviera ist ideal für Ganzjahres-Aufenthalte, Golf-, Sport- und schöne kulinarische, erholsame und hochkarätige Freizeit-Erlebnisse. Eine so einzigartige Immobilie mit einem so grosszügigen, schön gelegenen und natürlich wertvollem Grundstück, steht selten zum Verkauf. Der aktuell sehr niedrig kalkulierte Preis von 1,25 Mio. Euro, kam nur aufgrund eines dringenden Liquiditäts-Bedarfs zustande. Der Wert des Grundstücks allein ist bereits deutlich höher als der Kaufpreis, was mittel- oder längerfristig eine sehr hohe Rendite sichert. Weitere Angaben zum Castello di Albegna Das Castello ist ein herrschaftliches Anwesen mit 1'000 m2 Nutzfläche und 50'000 m2 Privatgrundstück. Durch die abgebildete, 400m lange Allee erreicht man das Herzstück, die renovierte 18-Zimmer-Villa mit herrlicher Aussicht direkt über die Altstadt aufs Meer. Die zeitgemäss renovierte 400 m2-Villa hat 5 Bäder, 3 Küchen und ein neu eingebautes Heizsystem. Zum 50'000-m2-Grundstück gehören verschiedene weitere Gebäude mit einer Nutzfläche von 600 m2 sowie eine eigene, kräftig sprudelnde Quelle. Das Anwesen liegt nur 5 Minuten vom Meer entfernt. Es wäre auch sehr gut geeignet für Golf Clubs, Golf Pro's, oder Golf-Ferien-Veranstalter, denn der Golfplatz Garlenda ist ebenfalls in wenigen Minuten erreichbar. 4-fache Renditen mit diesem Anwesen und anderen erstklassigen Immobilien in Ligurien: 1. Feriengenuss durch die schöne Ferienresidenz mit großem, einzigartigem Grundstück 2. Wertsteigerung dank einzigartig niedrigem Preis und dementsprechen hohem Rendite-Potenzial 3. Einnahmen aus dem Weiterverkauf von Teilen des großen Grundstücks 4. Einnahmen aus Untervermietung. Diese vorstehenden 4-fach-Renditen sind dank unseren Schnäppchenpreisen und Vermietungs-Dienstleistungen und Verkaufs-Unterstützung sehr solide und einfach realisierbar. Für Anleger aus dem Schweizer Franken und dem Dollar winkt zusätzlich noch ein Kursgewinn (führende Banken prognostizieren zur Zeit grössere Kursgewinne für den Euro). Bei Bedarf bietet unsere Partnerbank vor Ort für D-A-CH-Residents Hypotheken bis 50%, mit Zinsen von 1,6 bis 2 % auf 20 bis 25 Jahre. Aktuell weitere einzigartig kostengünstige Ferienhäuser, Ferienwohnungen und Villen an der nahen Riviera: Für andere Bedürfnisse bieten wir - Über 60 Rustici mit Preisen ab 16'000 Euro - Über 350 Wohnungen von 35'000 bis Eur 360'000 Euro - Über 480 Häuser von 245'000 bis 790'000 Euro - Über 90 Villen von 450'000 bis 5,6 Mio. Euro. Ausführliche Informationen und Vereinbarung einer Besichtigung mit unseren deutschsprachigen Spezialisten vor Ort: Riviera Immobilien Tel.: +41 44 761 03 87 E-Mail: heinrich@effiprom.com http://www.rivieraimmobilien.com (Ende) Aussender: Effiprom GmbH Ansprechpartner: Emil Heinrich Tel.: +41 44 761 03 87 E-Mail: heinrich@effiprom.ch Website: www.rivieraimmobilien.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171208010

December 08, 2017 11:10 ET (16:10 GMT)