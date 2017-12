Bei offiziellen Anlässen in Brasilien fühlt man sich zuweilen wie am Hofe Dom Pedro II. Doch von den höfischen Ritualen sollte man sich nicht täuschen lassen. Sie sind oftmals Strategie.

Es wirkte wie eine Zeitreise zurück in die Brasiliens Vergangenheit, etwa kurz nach Brasiliens Unabhängigkeit. Aus der Ferne waren Trommeln zu hören. Die koloniale Villa war hell erleuchtet in der tropisch-heißen Nacht. In den Bücherregalen aus schwarzem Jakarandaholz reihten sich die Klassiker der brasilianischen Literatur. Von den Wänden blickten auf Öl gebannte Honoratioren gewichtig aus ihren Rahmen. Ein Hauch von Mottenkugeln lag in der Luft, was an den langen festlichen Kleidern der versammelten Damen und Herren lag.

Der feierliche Anlass: Ein befreundeter Anwalt, Dekan der juristischen Fakultät Bahias und Autor juristischer Bücher wurde zum "Unsterblichen der Literarischen Akademie Bahias" ernannt. Das ist eine hohe, vielleicht die höchste Ehre für einen Intellektuellen in Brasilien: Man "besetzt" einen Stuhl, der illustren Gelehrten zuvor "gehörte" - bis zum Lebensende, deswegen ist man dann ein "Unsterblicher". Nicht alle, die sich auf den Sitzen tummeln, sind notwendigerweise literarische Schwergewichte: Auch der ehemalige Staatspräsident José Sarney, der vor allem als politischer Strippenzieher bekannt ist und weniger für seine Erzählungen, ist ein "Unsterblicher", genauso wie das Ivo Pitanguy ...

